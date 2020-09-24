Мальмё — Локомотива (24.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 20:00 в квалификации Лиги Европы начнётся матч

Последний матч между собой: «Мальмё» — «Локомотива» 1:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Мальмё»).

Календарь и таблица Лиги Европы

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Мальмё» — «Локомотива».

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