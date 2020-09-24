Клаксвик — Динамо Тб (24.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 21:00 в квалификации Лиги Европы начнётся матч

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Клаксвик» — «Динамо Тб». Коэффициент ставки — 1.75.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Динамо Тб»).

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