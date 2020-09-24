Карпин: После забитого гола «Ростов» подсел психологически

Главный тренер «Ростова»прокомментировал поражение своей команды от(1:2) в третьем отборочном раунде Лиги Европы.

Отметим, что на 68-й минуте игры прямую красную карточку получил полузащитник ростовского клуба Данил Глебов.

«Ничего не произошло. Пропустили второй гол, потом удаление.

При счете 1:2 нужно было отбирать мяч, прессинговать, но сложно это делать, когда на одного человека меньше. Тратили много сил при отборе, на атаку времени не хватало.

После нашего гола подсели психологически, наверное. Первый тайм был равный, во втором сели низко, стали позволять много сопернику», — сказал специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Ростов» завершил свое выступление в Лиге Европы. «Маккаби» вышел в раунд плей-офф турнира, где за выход в групповой этап сыграет с победителем матча «Шкендия» (Македония) — «Тоттенхэм» (Англия). 0