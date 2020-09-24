Карпин: Выиграет команда с запредельным настроем и высокой самоотдачей

Главный тренер «Ростова»поделился ожиданиями от предстоящего матча третьего отборочного раунда Лиги Европы против(Хайфа).

«Психологически мы готовы на 100%. Лига Европы — новое соревнование для нас.

Это значимое событие для любого болельщика из Ростова-на-Дону, любого футболиста, любого причастного к этому турниру человека.

Выиграет та команда, у которой запредельный настрой и высокая самоотдача. Потому что без настроя и самоотдачи — индивидуальное мастерство не приносит результата», — цитирует тренера клубная пресс-служба.

Напомним, встреча «Ростов» — «Маккаби» состоится сегодня, 24 сентября, на «Ростов Арене». Матч начнется в 19:30 мск. 0