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    Карпин: Выиграет команда с запредельным настроем и высокой самоотдачей

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    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился ожиданиями от предстоящего матча третьего отборочного раунда Лиги Европы против «Маккаби» (Хайфа).

    Валерий Карпин
    Валерий Карпин

    «Психологически мы готовы на 100%. Лига Европы — новое соревнование для нас.

    Это значимое событие для любого болельщика из Ростова-на-Дону, любого футболиста, любого причастного к этому турниру человека.

    Выиграет та команда, у которой запредельный настрой и высокая самоотдача. Потому что без настроя и самоотдачи — индивидуальное мастерство не приносит результата», — цитирует тренера клубная пресс-служба.

    Напомним, встреча «Ростов» — «Маккаби» состоится сегодня, 24 сентября, на «Ростов Арене». Матч начнется в 19:30 мск. 0

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