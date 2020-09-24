Гранада — Локомотив Тбилиси: смотреть онлайн, прямая трансляция (24.09.2020)

В 21:00 в квалификации Лиги Европы начнётся матч

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Гранада» — «Локомотив Тбилиси» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.84.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Гранада»).

Календарь и таблица Лиги Европы

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Гранада» — «Локомотив Тбилиси».

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