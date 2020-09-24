ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Луис СуаресКрах «Барсы» помогает «Атлетико». Суарес на пути в Мадрид
  • 21:26
    • «Маккаби» выбил «Ростов» из отбора Лиги Европы
  • 21:02
    • Горецка выйдет в старте «Баварии» против «Севильи»
  • 22:59
    • Голы Кейна и Сона помогли «Тоттенхэму» пройти «Шкендию»
  • 22:55
    • «Галатасарай» и «Копенгаген» вышли в раунд плей-офф ЛЕ, «Бешикташ» — вылетел
  • 21:59
    • Дубль Шалунова помог ЦСКА разгромить «Северсталь»
    Все новости спорта

    Гамула: В «Ростове» еще до матча с «Маккаби» были разговоры только о «Тоттенхэме»

    Футбол Ростов Футбол России Лига Европы Тоттенхэм Футбол Англии Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    Тренер-селекционер «Ростова» Игорь Гамула прокомментировал поражение команды от «Маккаби» (1:2) в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.

    Игорь Гамула
    Игорь Гамула

    «В клубе были одни разговоры о "Тоттенхэме", не пройдя еще Израиль. Мы все говорили о встрече с "Тоттенхэмом", как мы там будем выглядеть.

    Я был уверен, что мы пройдем. Надо сначала сделать одно дело, а потом другое, но получилось так…

    В первые 15 минут забили гол, прессинговали, а потом всё сошло на нет. То ли успокоились, я не пойму, не могу ответить на этот вопрос.

    Что-то случилось в этом механизме, потому что команда в любых матчах играет до конца.

    Не хватало ли Попова? Считаю, что он был настоящим капитаном, всегда старался завести ребят. Вокруг него велась и строилась игра. Нам надо задуматься, не могу понять.

    Лига Европы была для "Ростова" очень важным турниром, люди и команда жили этим, я знаю, потому что там вращаюсь. Что произошло, я не знаю.

    Ну, мы говорили за "Динамо", а теперь будем говорить за Ростов», — сказал Гамула в эфире программы «Все на футбол!» на «Матч ТВ».

    «Ростов» завершил выступление в Лиге Европы. «Маккаби» следующий матч проведет с победителем пары «Шкендия» — «Тоттенхэм» 1 октября. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Севилья» остановить кровожадную «Баварию»?
  • «Бавария» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
  • Рискнет ли Клопп «слить» матч Кубка лиги?
  • «Линкольн Сити» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.94
    •
  • Подтвердит ли «Сити» статус фаворита?
  • «Манчестер Сити» — «Борнмут». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьФрибет 10 000 рублей ИгратьФрибет 500 рублей за регистрацию Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьСтраховка ставки 500 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.22
  • Экспресс дня 25 сентября
  • Завтра в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Лилль — Нант
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.70
  • Прогноз на матч Эйбар — Атлетик
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  5.80
  • Прогноз на матч Хаддерсфилд — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.65
  • Прогноз на матч Герта — Айнтрахт
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч СКА — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Авангард — Куньлунь РС
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.58
  • Прогноз на матч Локомотив — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Йокерит — Сибирь
  • Хоккей
  • Завтра в 18:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры