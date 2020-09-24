Гамула: В «Ростове» еще до матча с «Маккаби» были разговоры только о «Тоттенхэме»

Тренер-селекционер «Ростова»прокомментировал поражение команды от(1:2) в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.

«В клубе были одни разговоры о "Тоттенхэме", не пройдя еще Израиль. Мы все говорили о встрече с "Тоттенхэмом", как мы там будем выглядеть.

Я был уверен, что мы пройдем. Надо сначала сделать одно дело, а потом другое, но получилось так…

В первые 15 минут забили гол, прессинговали, а потом всё сошло на нет. То ли успокоились, я не пойму, не могу ответить на этот вопрос.

Что-то случилось в этом механизме, потому что команда в любых матчах играет до конца.

Не хватало ли Попова? Считаю, что он был настоящим капитаном, всегда старался завести ребят. Вокруг него велась и строилась игра. Нам надо задуматься, не могу понять.

Лига Европы была для "Ростова" очень важным турниром, люди и команда жили этим, я знаю, потому что там вращаюсь. Что произошло, я не знаю.

Ну, мы говорили за "Динамо", а теперь будем говорить за Ростов», — сказал Гамула в эфире программы «Все на футбол!» на «Матч ТВ».

«Ростов» завершил выступление в Лиге Европы. «Маккаби» следующий матч проведет с победителем пары «Шкендия» — «Тоттенхэм» 1 октября. 0