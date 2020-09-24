Цинциннати — Филадельфия Юнион (24.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 02:30 в американской футбольной лиге MLS начнётся матч

Последний матч между собой: «Филадельфия Юнион» — «Цинциннати» 2:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:4 (победит «Филадельфия Юнион»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Цинциннати» — «Филадельфия Юнион».

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