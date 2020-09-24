Арарат-Армения — Целе (24.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 17:00 в квалификации Лиги Европы начнётся матч

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:3.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Арарат-Армения» — «Целе» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.25.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:3 (победит «Целе»).

Календарь и таблица Лиги Европы

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Арарат-Армения» — «Целе».

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