Вейналдум отказался продлевать контракт с «Ливерпулем»

Полузащитникотказался продлевать контракт с клубом, информирует Football Insider.

По данным источника, мерсисайдцы уже сделали предложение игроку, однако тот отказался, так как хочет соглашение до 2024 года. «Красные» в свою очередь могут предложить не долгосрочный контракт, так как в ноябре футболисту исполнится 30 лет.

Ожидается, что Вейналдум останется еще на один сезон и через год покинет команду. Нынешнее соглашение рассчитано до лета 2021 года.

Вейналдум защищает цвета «Ливерпуля» с 2016 года, а ранее он выступал за «Ньюкасл», ПСВ и «Фейеноорд». 0