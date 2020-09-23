Торпедо — Нижний Новгород (23.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 19:30 в очередном туре ФНЛ начнётся матч

Последний матч между собой: «Торпедо» — «Нижний Новгород» 0:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Торпедо» — «Нижний Новгород» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.50.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Нижний Новгород»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Торпедо» — «Нижний Новгород».

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