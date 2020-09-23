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    Торпедо — Нижний Новгород: онлайн-трансляция матча начнется в 19:30

    Торпедо — Нижний Новгород (23.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

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    В 19:30 в очередном туре ФНЛ начнётся матч «Торпедо» — «Нижний Новгород».

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    Последний матч между собой: «Торпедо» — «Нижний Новгород» 0:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Торпедо» — «Нижний Новгород» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.50.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Нижний Новгород»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Торпедо» — «Нижний Новгород».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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