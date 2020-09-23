Смолевичи — Минск (23.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В турнирной таблице «Смолевичи» занимает 16 место с 14 очками, «Минск» — 11 место с 22 очками.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Смолевичи»).
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