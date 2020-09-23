Смолевичи — Минск (23.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 16:00 в белорусской футбольной Премьер-лиге начнётся матч

В турнирной таблице «Смолевичи» занимает 16 место с 14 очками, «Минск» — 11 место с 22 очками.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Смолевичи»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Смолевичи» — «Минск».

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.