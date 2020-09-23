Скала Итроттарфелаг — Фуглафьердур: смотреть онлайн, прямая трансляция (23.09.2020)

В 21:00 в Премьер-Лиге Фарерских островов начнётся матч

Последний матч между собой: «Фуглафьердур» — «Скала Итроттарфелаг» 3:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Скала Итроттарфелаг»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Скала Итроттарфелаг» — «Фуглафьердур».

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