Салют — Арсенал Тула (23.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 17:00 в кубке России по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Салют» — «Арсенал Тула» 3:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Салют» — «Арсенал Тула». Коэффициент ставки — 2.18.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Арсенал Тула»).

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