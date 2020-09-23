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    Рух Винники — Шахтёр Д: онлайн-трансляция матча начнется в 19:00

    Рух Винники — Шахтёр Д: смотреть онлайн, прямая трансляция (23.09.2020)

    Футбол Премьер-лига (Украина) Шахтер Донецк
    В 19:00 в украинской Премьер-лиге начнётся матч «Рух Винники» — «Шахтёр Д».

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    Последний матч между собой: «Шахтёр Д» — «Рух Винники» 4:1 (полная статистика встреч).

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Рух Винники» — «Шахтёр Д» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.44.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Шахтёр Д»).

    На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Рух Винники» — «Шахтёр Д».

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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