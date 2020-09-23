Рух Винники — Шахтёр Д: смотреть онлайн, прямая трансляция (23.09.2020)

В 19:00 в украинской Премьер-лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Шахтёр Д» — «Рух Винники» 4:1 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Рух Винники» — «Шахтёр Д» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.44.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Шахтёр Д»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Рух Винники» — «Шахтёр Д».

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