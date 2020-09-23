Олимпиакос — Омония: смотреть онлайн, прямая трансляция (23.09.2020)

В 22:00 в квалификации Лиги чемпионов начнётся матч

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Олимпиакос» — «Омония» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.87.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Олимпиакос»).

Календарь и таблица Лиги чемпионов

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Олимпиакос» — «Омония».

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