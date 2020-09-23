Краснодар-2 — Оренбург (23.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 15:30 в первенстве Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ) начнётся матч

В турнирной таблице «Краснодар-2» занимает 15 место с 14 очками, «Оренбург» — 1 место с 26 очками.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Краснодар-2» — «Оренбург». Коэффициент ставки — 1.94.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Оренбург»).

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