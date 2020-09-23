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    Краснодар-2 — Оренбург: онлайн-трансляция матча начнется в 15:30

    Краснодар-2 — Оренбург (23.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

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    В 15:30 в первенстве Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ) начнётся матч «Краснодар-2» — «Оренбург».

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    В турнирной таблице «Краснодар-2» занимает 15 место с 14 очками, «Оренбург» — 1 место с 26 очками.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Краснодар-2» — «Оренбург». Коэффициент ставки — 1.94.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Оренбург»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Краснодар-2» — «Оренбург».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    А чтобы за матчем было интереснее следить, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 20 000 рублей. 0

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