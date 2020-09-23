Гент — Динамо К: смотреть онлайн, прямая трансляция (23.09.2020)

В 22:00 в квалификации Лиги чемпионов начнётся матч

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Гент» — «Динамо К» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.83.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Динамо К»).

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На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Гент» — «Динамо К».

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