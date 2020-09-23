ЭБ-Стреймур — ХБ Торсхавн (23.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 21:00 в чемпионате Фарерских островов по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «ЭБ-Стреймур» — «ХБ Торсхавн» 0:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «ЭБ-Стреймур» — «ХБ Торсхавн». Коэффициент ставки — 2.14.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «ХБ Торсхавн»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «ЭБ-Стреймур» — «ХБ Торсхавн».

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