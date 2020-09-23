Аполлон Лимасол — Лех П: смотреть онлайн, прямая трансляция (23.09.2020)

В 19:00 в квалификации Лиги Европы начнётся матч

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:4.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Аполлон Лимасол» — «Лех П». Коэффициент ставки — 1.78.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:4 (победит «Лех П»).

Календарь и таблица Лиги Европы

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