Аполлон Лимасол — Лех П: смотреть онлайн, прямая трансляция (23.09.2020)

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:4.
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Аполлон Лимасол» — «Лех П». Коэффициент ставки — 1.78.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:4 (победит «Лех П»).
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