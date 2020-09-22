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    Славия Прага — Мидтьюланд: онлайн-трансляция матча начнется в 22:00

    Славия Прага — Мидтьюланд (22.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

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    В 22:00 в квалификации Лиги чемпионов начнётся матч «Славия Прага» — «Мидтьюланд».

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    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:3.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Славия Прага» — «Мидтьюланд» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.20.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 3:3.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Славия Прага» — «Мидтьюланд».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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