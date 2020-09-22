Славия Прага — Мидтьюланд (22.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 22:00 в квалификации Лиги чемпионов начнётся матч

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:3.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Славия Прага» — «Мидтьюланд» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.20.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 3:3.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Славия Прага» — «Мидтьюланд».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.