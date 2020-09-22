Ордец: Поражение от тбилисского «Локомотива» — самое позорное в моей карьере

Защитник «Динамо»прокомментировал вылет своего клуба из Лиги Европы.

Бело-голубые проиграли тбилисскому «Локомотиву» в матче 2-го раунда Лиги Европы (1:2).

«Был ли разговор в команде после вылета из Лиги Европы? После таких игр тяжело что-то говорить.

Старались не читать прессу. Сами прекрасно все понимали. Проиграли команде, которая заведомо слабее нас. Вышли на поле и проиграли, хотя никакой недооценки не было.

100 процентов — это самое позорное поражение в моей карьере. Видел баннер болельщиков на игре с "Ахматом", но старался не зацикливаться на этом и двигаться дальше», — заявил «Спорт-Экспрессу» Ордец.

Фанаты «Динамо» вывесили на трибуне ироничную надпись: «Спасибо за евросезон». 0