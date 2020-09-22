Краснодар — ПАОК: смотреть онлайн, прямая трансляция (22.09.2020)

Последний матч между собой: «Краснодар» — «ПАОК» 2:1 (полная статистика встреч).
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Краснодар» — «ПАОК». Коэффициент ставки — 3.94.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.
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«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «ПАОК»).
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