«ПСЖ» может купить чемпиона мира из «Ювентуса»

В сферу интересов «Пари Сен-Жермен» попал полузащитник «Ювентуса»

По информации Foot Mercato, в 33-летнем немце заинтересован главный тренер парижского клуба Томас Тухель. Руководство «ПСЖ» также поддерживает идею с приглашением чемпиона мира 2014 года.

В то же время, стало известно, что главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло больше не рассчитывает на Хедиру. Туринский клуб рассчитывает на досрочное расторжение контракта с игроком. В таком случае Хедира может достаться «ПСЖ» бесплатно.

В прошлом сезоне Хедира провел в чемпионате Италии 12 матчей и отметился одной результативной передачей. 0