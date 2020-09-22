ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Де Брейне стал одним из героев матча«Манчестер Сити» проявил силу вопреки проблемам
  • 12:22
    • В «Салават Юлаеве» выявлены три случая заражения COVID-19
  • 10:58
    • Арустамян: «Спартак» попытается купить Хюсая, если сорвется трансфер Орье
  • 09:25
    • «Спартак» хочет арендовать защитника «Тоттенхэма»
  • 07:15
    • Кучеров стал рекордсменом «Тампы» по очкам в плей-офф
  • 21:00
    • «Динамо» вырвало победу у «Ахмата»
    Все новости спорта

    «ПСЖ» может купить чемпиона мира из «Ювентуса»

    Футбол ПСЖ Лига 1 Футбол Франции Ювентус Серия A Футбол Италии Трансферы Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    В сферу интересов «Пари Сен-Жермен» попал полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира.

    Сами Хедира
    Сами Хедира

    По информации Foot Mercato, в 33-летнем немце заинтересован главный тренер парижского клуба Томас Тухель. Руководство «ПСЖ» также поддерживает идею с приглашением чемпиона мира 2014 года.

    В то же время, стало известно, что главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло больше не рассчитывает на Хедиру. Туринский клуб рассчитывает на досрочное расторжение контракта с игроком. В таком случае Хедира может достаться «ПСЖ» бесплатно.

  • ПСЖ готов заплатить за Кулибали свыше 50 млн евро
  • Читайте по теме

    • В прошлом сезоне Хедира провел в чемпионате Италии 12 матчей и отметился одной результативной передачей. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Краснодар» хотя бы сыграть вничью с ПАОК?
  • «Краснодар» — ПАОК. Прогноз и ставки
  • 3.94
    •
  • В Тель-Авиве «Зальцбургу» будет непросто?
  • «Маккаби» Тель-Авив — «РБ Зальцбург». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Захочет ли «МЮ» громить «Лутон Таун»?
  • «Лутон Таун» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьФрибет 10 000 рублей ИгратьФрибет 500 рублей за регистрацию Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьСтраховка ставки 500 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.62
  • Экспресс дня 22 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  3.94
  • Прогноз на матч Краснодар — ПАОК
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Маккаби Тель-Авив — РБ Зальцбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Лутон Таун — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  1.71
  • Прогноз на матч Лейтон Ориент — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Шицзячжуан Эвер Брайт — Шанхай СИПГ
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Денвер Наггетс — Лос-Анджелес Лейкерс
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Олимпиакос — Омония
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Славия — Митьюлланд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры