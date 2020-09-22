Президент «Урала»: ВАР не нужен! Пусть Матюнин нас больше не судит!

Президент «Урала»прокомментировал вывод экспертно-судейской комиссии РФС о том, что голв матче 8-го тура РПЛ (1:1) был забит с нарушением правил.

В моменте с забитым на четвертой минуте голом Артем Дзюба оказался в офсайде.

«Ну а что я вам нового скажу? Я же одним из первых заявил: "Я против ВАР. Он не нужен"! Вы думаете, я поменял свое мнение что ли? Нет!

На ВАРе сидят те же люди, которые тоже ошибаются. Просто Матюнин это делает уже не в первый раз. Я никак понять не могу...

То с "Рубином", то с "Зенитом". Оба раза он сидел на ВАРе. Два решения против нас. Я очень рад, что нашу правоту сейчас признали.

Больше я ничего комментировать не хочу! Есть судейский комитет, он разберется. Я никуда обращаться не собираюсь.

Да, я хочу, чтобы Матюнин больше не работал на играх "Урала". Наверное, есть такое правило. Я сейчас ни на что не намекаю. Просто так бывает...

Ну не получается у него судить наши матчи. Ну что тут сделаешь? Бывает... Он когда и в поле работает, постоянно какие-то странные решения принимает.

Пусть лучше Матюнин судит другие команды. Каждый имеет право на ошибку. Но в нашем случае их многовато с его стороны...

Как его нужно наказать? Не знаю. Есть судейский комитет. Можно, конечно, отстранять. Но кто тогда будет судить? Надо терпением запастись, наверное. Не знаю. Это не моя забота.

У каждого человека свое мнение. Самое важное, чтобы судьи поняли: они не самые главные на поле. Арбитры должны помогать футболистам, а не мешать им!», — приводит слова Иванова «Спорт-Экспресс». 0