Вулверхэмптон — Манчестер Сити: смотреть онлайн, прямая трансляция (21.09.2020)

В 22:15 в английской футбольной Премьер-лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити» 3:2 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити». Коэффициент ставки — 2.22.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Манчестер Сити»).

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