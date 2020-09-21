Шанхай Шэньхуа — Цзянсу Сунин: смотреть онлайн, прямая трансляция (21.09.2020)

В 14:35 в группе A китайской Суперлиги начнётся матч

Последний матч между собой: «Цзянсу Сунин» — «Шанхай Шэньхуа» 0:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Шанхай Шэньхуа» — «Цзянсу Сунин» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.75.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Шанхай Шэньхуа» — «Цзянсу Сунин».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.