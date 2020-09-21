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    Ордец: Могли пропустить, но Шунин очень здорово сыграл

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    Защитник «Динамо» Иван Ордец поделился впечатлениями после победы над «Ахматом» (1:0) в 8-м туре РПЛ.

    Иван Ордец
    Иван Ордец

    Футболист стал автором единственного мяча в добавленное ко второму тайму время.

    «Очень тяжелая игра. В первую очередь, хотелось порадовать своих болельщиков. Предыдущие два матча мы плохо сыграли, проиграли.

    Хотелось реабилитироваться. Сегодня это удалось, но рисунок игры был не очень качественный. Могли пропустить, но Антон Шунин очень здорово сыграл.

    Выручил нас в нужный момент, вытаскивал мертвые мячи. Главное, что сегодня не пропустили — это было очень важно для нас.

    Стало ли удаление решающим фактором? Не думаю. После забитого гола "Ахмат" стал нас поддавливать, создавать моменты. Могли сравнять счет, но Антон (Шунин) — просто молодец.

    Спад у "Динамо"? Такое бывает у любой команды. Каждый из нас сегодня нашел в себе силы выйти на поле и показать себя, продемонстрировать характер.

    Бились друг за друга, подбирали мячи, выигрывали подборы», — сказал Ордец «Спорт-Экспрессу». 0

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