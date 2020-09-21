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    Новиков: Матч был важнейший, находились на рубеже — вниз или вверх

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    Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков поделился эмоциями от победы над «Ахматом» в матче 8-го тура РПЛ (1:0).

    Кирилл Новиков
    Кирилл Новиков

    Единственный мяч провел Иван Ордец в добавленное время.

    «Был сложный первый тайм.Понятна некоторая нервозность после поражения в Тбилиси, она чувствовалась. Надо было втянуться в игру.

    К сожалению, и трибуны не поддерживали. И "Ахмат", и мы не сыграли в первом тайме так, как должны были.

    В перерыве внесли коррективы, попросили усилить давление, использовать больше вертикальных передач.

    Ребята это сделали, наше преимущество во втором тайме стало глобальным. Здорово сыграли в обороне — подстраховка, игра на опережение, ведение единоборств.

    И впереди тоже неплохо выглядели, было много подходов. Но опять, куда угодно — в соперника, в перекладину, но не в ворота. Гол получился вымученный, но, считаю, заслуженно одержали победу.

    Ордец? Я бы выделил всю команду и Шунина, в частности. Он сыграл как настоящий капитан, выручил в нужный момент.

    Матч был важнейший, находились на рубеже — вниз или вверх. Ребята показали себя с лучшей стороны, доволен каждым игроком», — сказал Новиков «Спорт-Экспрессу». 0

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