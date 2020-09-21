Новиков: Матч был важнейший, находились на рубеже — вниз или вверх

Главный тренер «Динамо»поделился эмоциями от победы надв матче 8-го тура РПЛ (1:0).

Единственный мяч провел Иван Ордец в добавленное время.

«Был сложный первый тайм.Понятна некоторая нервозность после поражения в Тбилиси, она чувствовалась. Надо было втянуться в игру.

К сожалению, и трибуны не поддерживали. И "Ахмат", и мы не сыграли в первом тайме так, как должны были.

В перерыве внесли коррективы, попросили усилить давление, использовать больше вертикальных передач.

Ребята это сделали, наше преимущество во втором тайме стало глобальным. Здорово сыграли в обороне — подстраховка, игра на опережение, ведение единоборств.

И впереди тоже неплохо выглядели, было много подходов. Но опять, куда угодно — в соперника, в перекладину, но не в ворота. Гол получился вымученный, но, считаю, заслуженно одержали победу.

Ордец? Я бы выделил всю команду и Шунина, в частности. Он сыграл как настоящий капитан, выручил в нужный момент.

Матч был важнейший, находились на рубеже — вниз или вверх. Ребята показали себя с лучшей стороны, доволен каждым игроком», — сказал Новиков «Спорт-Экспрессу». 0