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    Новиков продолжает верить в «Динамо»

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    Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков перед матчем с «Ахматом» рассказал, как игроки команды чувствуют себя после поражения от тбилисского «Локомотива» (1:2) и вылета из Лиги Европы.

    Кирилл Новиков
    Кирилл Новиков

    «Конечно, это неприятный момент для нас, для клуба. Сегодня постараемся реабилитироваться перед болельщиками. Игра ответит на все вопросы. Понятно, что нам тяжело, но мы верим в себя, в свои силы.

    Прессу не читаю, поэтому не пришлось отпускать никакую ситуацию после игры Лиги Европы. Матчи следуют один за другим. Мы были расстроены, но у нас опять игра. Нам нужно подниматься в турнирной таблице.

    У Филиппа травма приводящей мышцы бедра. Вчера попробовал сыграть с мячом, но не смог», — сказал Новиков в эфире телеканала «Матч Премьер». 0

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