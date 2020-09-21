Невилл: С такой парой центральных защитников МЮ не станет чемпионом АПЛ

Бывший защитникраскритиковал трансферную политику «манкунианцев». Онс читает, что клубу нужно укреплять центр защиты.

«Можно сколько угодно говорить о Джейдоне Санчо, но пока они не найдут центрального защитника, который умеет бегать и обороняться один в один, эта команда никогда не выиграет чемпионат.

С такой парой центральных защитников невозможно стать лучшими в АПЛ. "Манчестер Юнайтед" нужен подвижный, быстрый и уверенный в себе защитник в дополнение к Линделефу или Магуайру», — сказал Невилл в интервью со Sky Sports.

Напомним, что «Ман Юнайтед» проиграл в первом матче сезона «Кристал Пэлас» со счетом 1:3. Перед этим команда проиграла «Севилье» в полуфинале Лиги Европы и уступила «Астон Вилле» в товарищеской игре. 0