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    Милан — Болонья: онлайн-трансляция матча начнется в 21:45

    Милан — Болонья (21.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

    Футбол Серия A Милан Болонья Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В 21:45 в чемпионате Италии по футболу начнётся матч «Милан» — «Болонья».

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    Последний матч между собой: «Милан» — «Болонья» 5:1 (полная статистика встреч).

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Милан» — «Болонья». Коэффициент ставки — 1.70.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Милан»).

    На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Милан» — «Болонья».

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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