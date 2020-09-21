Милан — Болонья (21.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 21:45 в чемпионате Италии по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Милан» — «Болонья» 5:1 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Милан» — «Болонья». Коэффициент ставки — 1.70.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Милан»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Милан» — «Болонья».

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.