Гуанчжоу Фули — Далянь Ифан: смотреть онлайн, прямая трансляция (21.09.2020)

В 15:00 в китайской футбольной Суперлиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Далянь Ифан» — «Гуанчжоу Фули» 0:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Гуанчжоу Фули» — «Далянь Ифан». Коэффициент ставки — 2.27.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Гуанчжоу Фули»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Гуанчжоу Фули» — «Далянь Ифан».

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