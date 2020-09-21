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    Динамо — Ахмат: онлайн-трансляция матча начнется в 19:00

    Динамо — Ахмат (21.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

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    В 19:00 в чемпионате России по футболу начнётся матч «Динамо» — «Ахмат».

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    Последний матч между собой: «Ахмат» — «Динамо» 2:3 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Динамо» — «Ахмат». Коэффициент ставки — 1.95.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Динамо»).

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