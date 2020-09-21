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    Ботафого — Сантос: онлайн-трансляция матча начнется в 00:15

    Ботафого — Сантос (21.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

    Футбол Латинская Америка
    В 00:15 в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А) начнётся матч «Ботафого» — «Сантос».

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    Последний матч между собой: «Сантос» — «Botafogo FR RJ» 4:1 (полная статистика встреч).

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