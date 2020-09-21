Астон Вилла — Шеффилд Юнайтед: смотреть онлайн, прямая трансляция (21.09.2020)

В 20:00 в английской футбольной Премьер-лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Астон Вилла» — «Шеффилд Юнайтед» 0:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Астон Вилла» — «Шеффилд Юнайтед» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.75.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Шеффилд Юнайтед»).

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