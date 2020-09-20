Викингур — Скала Итроттарфелаг (20.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 17:00 в чемпионате Фарерских островов по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Скала Итроттарфелаг» — «Викингур» 0:4 (полная статистика встреч).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Викингур» — «Скала Итроттарфелаг».

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.