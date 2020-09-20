Сток Сити — Бристоль Сити: смотреть онлайн, прямая трансляция (20.09.2020)

В 16:00 в английском Чемпионшипе начнётся матч

Последний матч между собой: «Бристоль Сити» — «Сток Сити» 1:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:2 (победит «Сток Сити»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Сток Сити» — «Бристоль Сити».

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