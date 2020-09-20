Слован Либерец — Карвина: смотреть онлайн, прямая трансляция (20.09.2020)

В 16:30 в чемпионате Чехии по футболу начнётся матч

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Слован Либерец»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Слован Либерец» — «Карвина».

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