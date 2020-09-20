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    Славия Мозырь — Шахтёр Солигорск: онлайн-трансляция матча начнется в 17:00

    Славия Мозырь — Шахтёр Солигорск: смотреть онлайн, прямая трансляция (20.09.2020)

    Футбол
    В 17:00 в чемпионате Белоруссии по футболу начнётся матч «Славия Мозырь» — «Шахтёр Солигорск».

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    Последний матч между собой: «Шахтёр Солигорск» — «Славия Мозырь» 2:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Шахтёр Солигорск»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Славия Мозырь» — «Шахтёр Солигорск».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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