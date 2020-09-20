Реал Сосьедад — Реал Мадрид: смотреть онлайн, прямая трансляция (20.09.2020)

В 22:00 в Ла Лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Реал Сосьедад» — «Реал Мадрид» 1:2 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Реал Мадрид». Коэффициент ставки — 2.52.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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