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    Реал Сосьедад — Реал Мадрид: онлайн-трансляция матча начнется в 22:00

    Реал Сосьедад — Реал Мадрид: смотреть онлайн, прямая трансляция (20.09.2020)

    Футбол Примера (Ла Лига) Реал Сосьедад Реал Мадрид Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    В 22:00 в Ла Лиге начнётся матч «Реал Сосьедад» — «Реал Мадрид».

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    Последний матч между собой: «Реал Сосьедад» — «Реал Мадрид» 1:2 (полная статистика встреч).

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Реал Мадрид». Коэффициент ставки — 2.52.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

    На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Реал Сосьедад» — «Реал Мадрид».

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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