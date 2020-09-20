Парма — Наполи (20.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 13:30 в итальянской Серии А начнётся матч

Последний матч между собой: «Парма» — «Наполи» 2:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Парма» — «Наполи» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.99.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Наполи»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Парма» — «Наполи».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.