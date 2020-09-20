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    Парма — Наполи: онлайн-трансляция матча начнется в 13:30

    Парма — Наполи (20.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

    Футбол Серия A Парма Наполи Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В 13:30 в итальянской Серии А начнётся матч «Парма» — «Наполи».

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    Последний матч между собой: «Парма» — «Наполи» 2:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Парма» — «Наполи» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.99.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Наполи»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Парма» — «Наполи».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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