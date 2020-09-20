Ньюкасл — Брайтон энд Хоув Альбион (20.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 16:00 в АПЛ начнётся матч

Последний матч между собой: «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Ньюкасл» 0:0 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ньюкасл» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Коэффициент ставки — 2.72.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Ньюкасл»).

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