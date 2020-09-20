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    Метц — Реймс: онлайн-трансляция матча начнется в 16:00

    Метц — Реймс (20.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

    Футбол Лига 1 Метц Реймс Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    В 16:00 во французской Лиге 1 начнётся матч «Метц» — «Реймс».

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    Последний матч между собой: «Реймс» — «Метц» 0:1 (полная статистика встреч).

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Метц» — «Реймс» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.70.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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