Лестер — Бёрнли (20.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 21:00 в английской футбольной Премьер-лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Бёрнли» — «Лестер» 2:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Лестер» — «Бёрнли». Коэффициент ставки — 2.05.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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