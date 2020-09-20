Ювентус — Сампдория: смотреть онлайн, прямая трансляция (20.09.2020)

Последний матч между собой: «Ювентус» — «Сампдория» 2:0 (полная статистика встреч).
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ювентус» — «Сампдория» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.95.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Ювентус»).
На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Ювентус» — «Сампдория».
Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.
И