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    Ювентус — Сампдория: онлайн-трансляция матча начнется в 21:45

    Ювентус — Сампдория: смотреть онлайн, прямая трансляция (20.09.2020)

    Футбол Серия A Ювентус Сампдория Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В 21:45 в чемпионате Италии по футболу начнётся матч «Ювентус» — «Сампдория».

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    Последний матч между собой: «Ювентус» — «Сампдория» 2:0 (полная статистика встреч).

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ювентус» — «Сампдория» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.95.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Ювентус»).

    На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Ювентус» — «Сампдория».

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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