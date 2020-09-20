Ювентус — Сампдория: смотреть онлайн, прямая трансляция (20.09.2020)

В 21:45 в чемпионате Италии по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Ювентус» — «Сампдория» 2:0 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ювентус» — «Сампдория» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.95.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Ювентус»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Ювентус» — «Сампдория».

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