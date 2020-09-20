Истанбул Башакшехир — Галатасарай: смотреть онлайн, прямая трансляция (20.09.2020)

В 19:00 в турецской футбольной Суперлиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Истанбул Башакшехир» — «Галатасарай» 1:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Истанбул Башакшехир»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Истанбул Башакшехир» — «Галатасарай».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.