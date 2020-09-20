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    Хьюстон Динамо — Миннесота Юнайтед: онлайн-трансляция матча начнется в 03:00

    Хьюстон Динамо — Миннесота Юнайтед: смотреть онлайн, прямая трансляция (20.09.2020)

    Футбол MLS
    В 03:00 в чемпионате МЛС начнётся матч «Хьюстон Динамо» — «Миннесота Юнайтед».

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    Последний матч между собой: «Хьюстон Динамо» — «Миннесота Юнайтед» 3:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Миннесота Юнайтед»).

    На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Хьюстон Динамо» — «Миннесота Юнайтед».

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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