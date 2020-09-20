ХБ Торсхавн — Фуглафьердур: смотреть онлайн, прямая трансляция (20.09.2020)

В 20:30 в Премьер-Лиге Фарерских островов начнётся матч

Последний матч между собой: «Фуглафьердур» — «ХБ Торсхавн» 1:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:0 (победит «ХБ Торсхавн»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «ХБ Торсхавн» — «Фуглафьердур».

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