Челси — Ливерпуль (20.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

Последний матч между собой: «Ливерпуль» — «Челси» 5:3 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Челси» — «Ливерпуль» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.61.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Челси»).
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