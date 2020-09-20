Челси — Ливерпуль (20.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 18:30 в АПЛ начнётся матч

Последний матч между собой: «Ливерпуль» — «Челси» 5:3 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Челси» — «Ливерпуль» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.61.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Челси»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Челси» — «Ливерпуль».

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