Бетис — Вальядолид: смотреть онлайн, прямая трансляция (20.09.2020)

В 19:30 в испанской Примере начнётся матч

Последний матч между собой: «Вальядолид» — «Бетис» 2:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Бетис»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Бетис» — «Вальядолид».

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